Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'ya Adını Yazdırdı

Fenerbahçe, Avrupa'da Son 16'ya İddialı Bir Geçiş Yaptı

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında, Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kalarak son 16 takımı arasına girmeyi başardı.

Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak, savunmada yapılan bir hata sonucunda ev sahibi ekip, 19. dakikada Vazquez ile eşitliği sağladı. İlk yarının geri kalan kısmı, iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve devreye 1-1'lik skorla gidildi.

İkinci yarının başında ev sahibi Anderlecht, 55. dakikada Vazquez ile öne geçti. Fakat bu golün ardından sarı-lacivertliler toparlanarak, 63. dakikada Yusuf Akçiçek ile tekrar eşitliği sağladı. Sonrasında oyun temposunu düşüren Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Cezalı Duruma Düşen İsimler

Fenerbahçe'nin önemli orta saha oyuncusu Fred ve kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, son 16 turunda cezalı duruma düştü. Fred, maçın 45+1. dakikasında, Osayi-Samuel ise 53. dakikada gördüğü sarı kartlarla bir sonraki Avrupa müsabakasında sahada olamayacak.

Youssef En-Nesyri Kariyer Rekorunu Eşitledi

Sarı-lacivertli ekibin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, bu sezon ulaştığı gol sayısını yeniden yakaladı. Dzeko’nun asistinde attığı golle takımını öne geçiren En-Nesyri, son 8 resmi maçta toplamda 11 gol kaydetti.

Yusuf Akçiçek, Avrupa'da İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, 63. dakikada attığı golle Avrupa arenasında ilk kez fileleri havalandırarak, önemli bir sevinç yaşadı.

Bright Osayi-Samuel Maçı Tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel, maçın 66. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Yerine Mert Müldür dahil oldu.

Olası Rakipler: Olympiakos ya da Rangers

Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos veya İskoçya'nın Rangers takımlarıyla eşleşecek. Olympiakos, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyerek şampiyonluk yaşamıştı. Rangers ise bu sezonki performansı ile dikkat çeken bir ekip oldu.