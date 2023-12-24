Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de 133. Kez rekabet ediyor: Maç saat kaçta ve nereden izlenir?

Türkiye Devlerinin Kıyasıya Mücadelesi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de 133. kez karşılaşacaklar. Bu mücadelede sarı-lacivertliler 52-37'lik galibiyet üstünlüğüne sahipler. Fenerbahçe (25) ve Galatasaray (32) arasındaki rekabet, Süper Lig'de en çok kırmızı kart gören maçlar oldu. Son 12 lig maçında 10 kırmızı kart çıktı (Fenerbahçe 7-3 Galatasaray). Fenerbahçe, son dört Süper Lig maçında Galatasaray'a üç kez yenildi (1G) ve önceki 32 maçta aldığı yenilgi sayısını yakaladı (22G 7B). Sarı-lacivertliler, son dört maçta sadece İsmail Kartal'ın çalıştırdığı maçta galip geldi (Nisan 2022)

2023 Sezonun'un en başarılı takımları

Süper Lig'de bir sezonun ilk 16 maçında en çok galibiyet ve puan toplayan iki takım, bu sezon 14'er galibiyet ve 43'er puanla Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Bu sezon Süper Lig maçlarında en çok ilk golü bulan iki takım Galatasaray (13) ve Fenerbahçe (12) oldu ve bu maçların hepsini kazandılar. Galatasaray, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de 15 derbi golü attı (vs Beşiktaş, Fenerbahçe & Trabzonspor) ve bu gollerin 12'sinde Mauro Icardi rol oynadı (10 gol & 2 asist). Icardi, oynadığı yedi derbide de gol attı ve sarı-kırmızılılar bu maçların altısını kazandı (1M). Süper Lig'in 2017/18 sezonundan bu yana Fenerbahçe'yi en çok yenen iki teknik direktörden biri Okan Buruk (5; Abdullah Avcı ile eşit)

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi ne zaman? Saat kaçta? Nereden izlenebilir?

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de 133. kez karşılaşacak. Maç, Kadıköy Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.