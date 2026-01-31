Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe'nin ocak ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı; Sadettin Saran, Şekip Mosturoğlu ve Ali Koç katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:31
Fenerbahçe ocak ayı olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılım sağladı.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şekip Mosturoğlu: Birlik ve hizmet vurgusu

Toplantıda açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu, camianın birlik ve beraberliğine odaklanılması gerektiğini belirtti. Mosturoğlu, yarışılması gereken tek alanın Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe sevgisinin bir ölçüsü, bu sevgiyi tartacak bir terazi yoktur. Dolayısıyla bu sevgiyi de yarıştırmanın anlamı yoktur. Asıl yarış kulübümüze kim daha fazla katkı suna yarışı olmalıdır. Bugün kulübümüzün tek ihtiyacı olan birlik ve beraberlik ortamını korumak ve tek vücut halinde şampiyonluklar, kupalar için takımlarımızı, sporcularımızı desteklemektir. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır ve yapıcı eleştirileri her üyemizi hoşgörü ile dinlemeliyiz. Yüksek Divan Kurulu’nun kulüp üyelerimizin, camiamızın ortak sorumluluğu tam da bu noktada başlamaktadır. Bizler kişileri değil, Fenerbahçe’nin menfaatlerini ve uzun vadeli çıkarlarını yönetmekle yükümlüyüz. Bugün futbol takımımız sahada son derece güçlü bir performans ortaya koymakta camiamızın uzun süredir özlemle beklediği şampiyonluk hedefine büyük bir inançla kararlıkla ilerlemektedir. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız bu hedef doğrultusunda ciddi bir emek ve ciddi bir konsantrasyon göstermektedir"

Mali bağımsızlık ve gelecek projeleri

Mosturoğlu, kulübün mali bağımsızlığına ve geleceğe dönük projelere de değindi. Bankalar Birliği ile olan anlaşmanın sonlandırılarak kulübün mali bağımsızlığını kazandığını vurguladı ve emeği geçen yönetimlere teşekkürlerini iletti. Konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bugün kulübümüzün gündemini, tüzük esaslarına bağlılık çerçevesinde ve soğukkanlılıkla ele alırken, odağımızın sportif başarı, şampiyonluk hedefi ve Fenerbahçe’nin geleceği olmalıdır. Kulübümüz Bankalar Birliği ile olan anlaşmasını sonlandırarak mali bağımsızlığını kazanmıştır. Bu süreçte emeği geçen eski ve yeni tüm başkan ve yönetimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurumlarda devamlılık esasının çok güzel bir yansıması olan Bankalar Birliği’nden çıkış sürecimiz aynı zamanda Fenerbahçe’ye hizmetin bir bayrak yarışı niteliğindedir. Ataşehir projesini kulübümüze kazandıran Murat Ülker’e de camiamız adına teşekkür ediyorum. Elde edilen gelirlerin bir kısmı ile kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak, sürdürülebilir ve gelir getirici yatırımlar yapılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde proje geliştirme potansiyeli olan yeni gayrimenkuller edinilmesi de kulübümüzün uzun vadeli mali yapısını güçlendirecektir. Ancak bu şekilde Fenerbahçe’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz."

Konuşmasının sonunda Mosturoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş'a selamlarını iletti.

