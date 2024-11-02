Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp faaliyetlerini değerlendirdi. Kızılhan, toplantıda "Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır." açıklamasında bulundu.

Kalamış'taki Toplantı Detayları

Toplantı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Burak Çağlan Kızılhan, yapılan sponsorluk anlaşmalarının kulüp için gelir artırma ve pazarlama açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rakiplerin Eleştirilerine Yanıt

Kızılhan, kulübün karşılaştığı eleştirilere yönelik şu sözleri sarf etti: "Rakiplerimizden birisi geçtiğimiz günlerde formasına illegal bahis şirketi reklamı alarak skandala imza attı." Kızılhan, bu tür tutumların çelişkili olduğunu belirterek, rakiplerin anlaşmalarını yasal ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Önemli Bir Maç Öncesi Mesaj

Kızılhan, yarın oynanacak Trabzonspor maçı hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu: "Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun liderliğinde takımımıza duyduğumuz güven sonsuz." Taraftarlarının desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti ve galibiyetle dönme inancı taşıdıklarını belirtti.