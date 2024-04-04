Fenerbahçeli İrfan Can'dan maç ortasında büyük hata!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Maçta sarı-lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat, unutulmayacak bir hataya imza attı. Bu hatayı affetmeyen isim ise Adana Demirspor'un deneyimli golcüsü Mario Balotelli oldu. İtalyan futbolcu, attığı gol sonrasında sahnelediği ilginç bir gösteriyle dikkatleri üzerine çekti.





Balotelli, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatasını affetmedi ve golden sonra yaptığı gol sevinci ile damga vurdu.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve mücadelede gösterdiği performansla dikkat çekti. Ancak 25. dakikada yaşanan bir pozisyonda sağ kanattaki Djiku'ya düşen topta hataya düşen İrfan Can, topu Balotelli'ye kaptırdı. Bu durumun ardından İtalyan futbolcu, fileleri havalandırdı. Ancak Kadıköy'deki taraftarlar, gol sonrası İrfan Can'a desteklerini gösterdi.