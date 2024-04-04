Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Fenerbahçeli İrfan Can'dan maç ortasında büyük hata!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Adana Demirspor'u ağırladığı mücadele, İrfan Can Eğribayat'ın unutulmayacak bir hatasıyla ve Balotelli'nin ilginç gol sevinciyle damga vurdu. Süper Lig'in heyecan dolu 31. haftasında yaşanan bu olaylar, futbolseverlerin ilgisini çekti. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.04.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 20:01
Fenerbahçeli İrfan Can'dan maç ortasında büyük hata!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Maçta sarı-lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat, unutulmayacak bir hataya imza attı. Bu hatayı affetmeyen isim ise Adana Demirspor'un deneyimli golcüsü Mario Balotelli oldu. İtalyan futbolcu, attığı gol sonrasında sahnelediği ilginç bir gösteriyle dikkatleri üzerine çekti.

 

İtalyan futbolcu, attığı gol sonrasında

Balotelli, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatasını affetmedi ve golden sonra yaptığı gol sevinci ile damga vurdu.

 

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve mücadelede gösterdiği performansla dikkat çekti. Ancak 25. dakikada yaşanan bir pozisyonda sağ kanattaki Djiku'ya düşen topta hataya düşen İrfan Can, topu Balotelli'ye kaptırdı. Bu durumun ardından İtalyan futbolcu, fileleri havalandırdı. Ancak Kadıköy'deki taraftarlar, gol sonrası İrfan Can'a desteklerini gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

PTT'den emekli maaşı alanlar aman dikkat! O uygulamanın fişi çekildi!

PTT'den emekli maaşı alanlar aman dikkat! O uygulamanın fişi çekildi!

Promosyon almayan emekliye az önce duyuruldu! SGK'dan flaş promosyon adımı

Promosyon almayan emekliye az önce duyuruldu! SGK'dan flaş promosyon adımı

Bayram gelmeden ödemesi geldi! 7.609 TL listede adı soyadı olana hemen ödenecek

Bayram gelmeden ödemesi geldi! 7.609 TL listede adı soyadı olana hemen ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
3
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Gürcistan tarihinde ilk kez EURO'ya katılıyor! Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Fatura desteği güncellendi! 500 TL'lik ödeme gökten zembille inecek

Akaryakıt fiyatlarına seçim ayarı! Benzin, motorin, LPG alanlara şok üstüne şok

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

BİM dana döner 75 TL'ye satılacak! Alarmını kuran büyük indirime koşacak!

Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 75 TL birden arttı!

Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Bayram gelmeden ödemesi geldi! 7.609 TL listede adı soyadı olana hemen ödenecek

Promosyon almayan emekliye az önce duyuruldu! SGK'dan flaş promosyon adımı

PTT'den emekli maaşı alanlar aman dikkat! O uygulamanın fişi çekildi!

Bakan açıkladı: EYT'yi kıl payı kaçıranları kahredecek gelişme

Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!