Murat Salar: "Guendouzi, iyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe’ye transfer oldu"

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Başkan Vekili Murat Salar, zaferi ve takımın performansını değerlendirdi.

Başkan Vekili Murat Salar'ın Açıklamaları

Salar, "Öncelikle bu zorlu hava koşullarında buraya kadar gelen, Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ekranları başında bizi izleyen, desteklerini hissettiren bütün Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyoruz. Bu bir başlangıç bizim için. Güzel bir başlangıç oldu. Başkanımız Sadettin Saran’ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah bundan sonra da geriye kalanlarda da başarılı olacağız ve camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Tekrardan burada, bu zorlu hava koşullarında takımımızı destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamızı, oyuncularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzde lig maçları var. Oraya konsantre olacağız" dedi.

Süper Kupa'nın Motivasyonuna İlişkin Değerlendirme

Salar, kupanın takıma olumlu katkısına vurgu yaparak, "Mutlaka pozitif bir gelişme bu. Süper Kupa’yı aldık. Çok değerli. Bütün destekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Guendouzi Hakkında

Maçta ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan ve maçın oyuncusu seçilen yeni transfer Matteo Guendouzi hakkında konuşan Salar, "İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe’ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder" diyerek sözlerini tamamladı.

