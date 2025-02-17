Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un Süper Lig Hedefi Güçleniyor

Federasyon Kupası Şampiyonu Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Süper Lig İçin İlerliyor

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e çıkma hedefiyle emin adımlarla ilerliyor. Başantrenör Alper Durur önderliğinde, sezon başlangıcından itibaren gösterdikleri uyum ile Federasyon Kupasını kazanan Balıkesir ekibi, sezon sonunda hedeflerine ulaşma yolunda güçlü bir şekilde ilerliyor.

Kulüp Başkanı Mehmet Agah Ferhatoğlu'ndan Açıklama

Kulüp başkanı Mehmet Agah Ferhatoğlu, kulübün 35 yıllık tarihine vurgu yaparak, geçmişte Süper Lig'de yer aldıklarını ve Avrupa'da başarı elde ettiklerini ifade etti. Ferhatoğlu, "Bu yıl çok güçlü bir takım kurduk; ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nı kazandık ve ligde namağlup devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele edeceğiz" dedi.

Başantrenör Durur: Hedefimiz Süper Lig

Başantrenör Alper Durur, sezon başından beri takım olarak iyi bir uyum yakaladıklarını belirterek, kata başarılarıyla Süper Lig hedeflerine odaklandıklarını söyledi. Durur, "22 maçta 22 galibiyetle birinci durumdayız. Ciddi bir aksilik olmazsa, bu yöredeki uzun yıllar ardından yeniden Süper Lig'de mücadele edeceğiz," şeklinde konuştu.

Takım Kaptanı ve Oyunculardan Motivasyon

Takım kaptanı Melike Tuğba Oral, sporun kız çocuklarına büyük faydası olduğunu belirterek, ailelere kız çocuklarını sporla buluşturmaları konusunda çağrıda bulundu. Diğer bir oyuncu İrem Naz Tutar ise, "Sezona başlarken iki kupayı da hedefliyorduk. Birini kazandık, diğeri için de iddialıyız," ifadelerini kullandı.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, taraftarlarıyla birlikte yükseklere çıkma hedefinde kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Maçlarını Edremit'te oynamayı planlayan kulüp, bulundukları atmosferle güçlü bir taraftar desteği beklemekte.