Galatasaray 42.5 milyon Euro, Fenerbahçe 19 milyon 475 bin Euro — UEFA gelirleri

Galatasaray UEFA'dan toplam 42.5 milyon Euro, Fenerbahçe ise yaklaşık 19.5 milyon Euro (detaylarda 19 milyon 475 bin Euro) gelir elde etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:36
UEFA Gelirleri Açıklandı

UEFA organizasyonlarında bu sezonun gelir dağılımı belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla toplam 42.5 milyon Euro gelir elde ederken, Fenerbahçe ise Avrupa macerasından yaklaşık 19.5 milyon Euro (detaylarda 19 milyon 475 bin Euro) kazanç sağladı.

Galatasaray

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını 20. sırada tamamlayan ve son 16 play-off turuna adını yazdıran Galatasaray, turnuvadaki maçlarında; Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 kaybeden Cimbom, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın gelir dağılımı şu şekilde gerçekleşti: ayak bastı parası olarak 18.62 milyon Euro, lig aşaması performansından 7 milyon Euro, ligde elde ettiği derece nedeniyle 5.08 milyon Euro, yayın havuzu payından ortalama 8.41 milyon Euro ve UEFA katsayı gelirlerinden 2.42 milyon Euro alındı. Ayrıca son 16 play-off turuna katılacak olmaktan dolayı 1 milyon Euro daha eklendi. Tüm kalemlerin toplamı 42.5 milyon Euro olarak kaydedildi.

Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Avrupa macerasına başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek başlangıçta 175 bin Euro gelir elde etti. Devler Ligi play-off aşamasında Benfica'ya elenmesine rağmen bu aşamadan alınan gelir 4.29 milyon Euro olarak belirtildi. UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden Kanarya, katılım payı olarak 4.31 milyon Euro kazandı.

Lig aşamasında 3'er galibiyet ve beraberlik alan Fenerbahçe, performansa dayalı 1.8 milyon Euro gelir ve 19. basamaktaki sıralaması nedeniyle 1.45 milyon Euro daha aldı. Yayın havuzundan ortalama 4.99 milyon Euro kazanan sarı-lacivertliler, son 16 play-off turuna katılacak olmalarından dolayı 300 bin Euro ek gelir elde etti. Tüm kalemlerin toplamı, Fenerbahçe için 19 milyon 475 bin Euro olarak açıklandı.

