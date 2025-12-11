DOLAR
Sakarya Büyükşehir - Çorlu Belediyesi: Namağlup Liderin 13 Aralık Mücadelesi

8'de 8 yapan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 9. haftada en yakın takipçisi Çorlu Belediyesi'ni 13 Aralık Cumartesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:18
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde oynadığı 8 maçı da kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında en yakın takipçisi Çorlu Belediyesi ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki mücadele, 13 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak.

Başkanın Açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, yaptığı açıklamada, sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirtti.

Takımımızın performansından çok memnunuz ve inşallah bu yıl hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Her maçta salonumuz dolup taşıyor. Bu hafta en yakın rakibimiz Çorlu Belediyesini konuk edeceğiz. Bu mücadelede en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Tüm basketbolseverleri takımımızı desteklemeye, yanımızda olmaya davet ediyoruz dedi.

