Sakarya Büyükşehir - Çorlu Belediyesi: Namağlup Liderin 13 Aralık Mücadelesi

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde oynadığı 8 maçı da kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında en yakın takipçisi Çorlu Belediyesi ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki mücadele, 13 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak.

Başkanın Açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, yaptığı açıklamada, sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirtti.

Takımımızın performansından çok memnunuz ve inşallah bu yıl hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Her maçta salonumuz dolup taşıyor. Bu hafta en yakın rakibimiz Çorlu Belediyesini konuk edeceğiz. Bu mücadelede en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Tüm basketbolseverleri takımımızı desteklemeye, yanımızda olmaya davet ediyoruz dedi.

TÜRKİYE BASKETBOL 2. LİGİ'NDE OYNADIĞI 8 MAÇI DA KAZANAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, LİGİN 9. HAFTASINDA EN YAKIN TAKİPÇİSİ ÇORLU BELEDİYESİ İLE KARŞILAŞACAK.