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Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı

Samsun'da başlayan Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na 25 ülkeden 150 sporcu katılıyor. Türkiye, şampiyonada iyi bir temsil hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 17:11
Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Start Aldı

Samsun, uluslararası bowling tutkunlarını ağırlıyor. Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, bugün yapılan ilk atışlarla resmen başladı.

25 Ülkeden 150'den Fazla Sporcu Yarışacak

Şampiyonada toplam 25 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor. Etkinlik, genç erkeklerin atışlarıyla başladı ve gün içinde yarı final maçları gerçekleştirilecek.

TBBDF Başkanı Bayazıtlı: "Hedefimiz En İyi Temsil"

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnşallah hem kızlarda hem erkeklerde Türkiye'yi iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi. Bayazıtlı, şampiyonanın Türkiye için iyi bir organizasyon olmasını amaçladıklarını belirtti.

Bayazıtlı, özellikle Samsun halkına ve destek veren yöneticilere teşekkür ederek, "Bu şampiyona, ülkemize yakışır bir şekilde tamamlanacak." şeklinde konuştu. Ayrıca, federasyonlarına iki yıl boyunca uluslararası şampiyona düzenleme sertifikası verildiğini ve gelecek yıllarda da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini vurguladı.

Özel Salon ve İmkanlar

Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında açılan salonda düzenleniyor. Bu salon, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonu olma özelliğine sahip.

Gelecek Günler

Şampiyonanın ikinci gününde, genç kızlar yarı ve final atışlarıyla devam edecek. Heyecan dolu mücadelelerin ve unutulmaz anların beklendiği bu organizasyon, Türkiye'nin bowling potansiyelini uluslararası arenada sergilemesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, ilk atışlarla başladı. Şampiyonaya 25 ülkeden...

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, ilk atışlarla başladı. Şampiyonaya 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu katıldı.

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, ilk atışlarla başladı. Şampiyonaya 25 ülkeden...

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, ilk atışlarla başladı. Şampiyonaya 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu katıldı.

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