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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'un Zaferi

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Piestanske Cajky'yi yendi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:34
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'un Zaferi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu Maçında Kritik Galibiyet

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda önemli bir galibiyet elde etti. Deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-63 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Piestany'de Gerilim Dolu Bir Karşılaşma

Karşılaşma, Piestany kentinde gerçekleştirildi. Bodrum Basketbol, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı. Ancak, devreye gidilirken rakibi 37-34 ile önde çıkarak Bodrum'un önünde avantaj elde etti.

Son Periyotta Farkı Açtı

Üçüncü periyot 48-48 eşitlikle sona ererken, son periyotta oyuna ağırlığını koyan YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, etkili performansı ile maçı 79-63 kazanarak moral buldu.

Bu galibiyet, Bodrum Basketbol'un grup aşamasındaki geleceği için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

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