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FIFA, Pendikspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı Getirdi!

FIFA, Pendikspor'a borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı uyguladı, takım 2026'ya kadar kadro güçlendiremeyecek.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:45
FIFA, Pendikspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı Getirdi!

FIFA'dan Pendikspor'a Şok Transfer Yasağı

FIFA, Türkiye'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu karar; takımın mevcut borçları nedeniyle alındı.

Üç Dönem Transfer Yasağı

Kırmızı-beyazlı ekip, borçlarını kapatmadığı takdirde 2026 yaz transfer dönemine kadar kadrosuna herhangi bir takviye yapamayacak. Bu durum, Pendikspor'un gelecek stratejileri için büyük bir engel teşkil ediyor.

Pendikspor taraftarları, yönetimin bu sorunu çözmesini ve futbol takımının geleceğini güvence altına almasını bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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