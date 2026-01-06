FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) 31 Ocak-1 Şubat’ta Rize’de

Rize’nin ev sahipliğinde 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. Dünya çapında prestijli ekstrem kış sporları arasında gösterilen bu şampiyonanın duyurusu İstanbul’daki basın toplantısıyla yapıldı.

Organizasyon detayları

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından üst düzey etkinlik olarak nitelendirilen şampiyonada, Rize Handüzü Yaylası yarışların adresi olacak. Etkinlik, 12 ülkeden yaklaşık 30 elit sporcuyu erkekler ve kadınlar kategorilerinde bir araya getirecek. Yarışlara Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD gibi ülkelerden sporcular katılacak.

Yetkililerden mesajlar

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa tanıtım toplantısında, "2026 yılının ilk yarışını Türkiye’de gerçekleştirilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm açısından önemli bir değere sahip olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci organizasyonun spor turizmi için taşıdığı öneme vurgu yaptı: "Bugün burada sadece bir yarış duyurusu için değil, Türkiye’nin spor turizmini ve diplomasisini bir üst basamağa taşıyacak bir haberi de paylaşıyoruz. Biz Türkiye’yi 4 mevsim spor turizmiyle yaşayan bir hale getirmek istiyoruz. Bu organizasyon da bizim için bir yarıştan ötesi. Sadece bir spor etkinliği değil, uzun vadeli bir spor turizmi yatırımı olarak bakmak istiyoruz. Dünyada spor turizmi farklı bir noktaya oturdu. Küresel turizm dünyada yüzde 4-5 arasında büyüme gösterirken, spor turizmi ise 2 katı büyüme yaşadı. Biz de bakanlık olarak bu dönüşümleri yakından izliyoruz. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri, spor turizminde ciddi anlamda potansiyelli. 4 mevsimi aynı anda yaşayan nadir ülkeler arasındayız. Ağrı Dağı’nda karlar arasında spor yaparken, 1 saatlik uçuşla Kaş’a gidip dalış yapabilirsiniz. Türkiye böyle bir ülke".

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ise kente davetkar mesaj gönderdi: "Rize, yağmur ve çayın başkenti. Turizm kenti, kültür kenti, gastronomi kenti. Spor organizasyonları ile spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Rize kenti sizleri ağırlamaktan mutluluk yaşayacaktır".

Güneysu Belediye Başkanı Fırat Özer ise ilçelerinin ev sahipliğine vurgu yaparak, "Güneysu, Rize’mizin sevimli ilçesi. Dünya çapında önemli olan bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk yaşıyoruz. Samimiyetle söylüyorum, ilçemizde yapılan etkinliklerde gelen misafirleri evimizin halkı olarak kabul ediyoruz. Bu organizasyonda sorunsuz, güzel bir şekilde geçecektir" dedi.

Turizm ve spor diplomasisi etkisi

Organizasyon yetkilileri, şampiyonanın sadece sportif bir müsabaka olmanın ötesinde spor turizmi ve uluslararası tanıtım açısından uzun vadeli katkılar sağlayacağı görüşünde. Türkiye’nin coğrafi çeşitliliği ve dört mevsim sunduğu imkanlar, etkinliğin ülke turizmine olumlu yansıyacağı beklentisini güçlendiriyor.

