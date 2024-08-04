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Finlandiya Rallisi'nde Zafer Sebastien Ogier'in

2024 WRC sezonunun 9. ayağını Sebastien Ogier kazandı, Hyundai ve M-Sport pilotları ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 18:31
Finlandiya Rallisi'nde Zafer Sebastien Ogier'in

WRC'nin 9. Etabının Kazananı: Sebastien Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2024 sezonunun dokuzuncu etabı olan Finlandiya Rallisi, Toyota Gazoo ekibinin başarılı sürücüsü Sebastien Ogier tarafından kazanıldı. Ogier, 20 etaplık zorlu mücadeleyi 2 saat 25 dakika 41.9 saniye gibi etkileyici bir süreyle tamamladı.

İkinci ve Üçüncü Sıranın Sahipleri

Finlandiya'da sergilenen yarışta, Hyundai Shell Mobis takımından Belçikalı pilot Thierry Neuville, lider Ogier'in 40.1 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. M-Sport Ford ekibinin sürücüsü Adrien Fourmaux ise, Ogier’nin 1 dakika 14.1 saniye ardından üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Pilotlar Klasmanında Son Durum

Pilotlar klasmanında Thierry Neuville, 168 puan ile zirvede yer alarak liderliğini sürdürdü. Ogier, 141 puanla ikinci sırada, Estonyalı sürücü Ott Tanak ise 137 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Bir Sonraki Etap: Yunanistan

WRC'nin bir sonraki ayağı, 5-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Yarış severler için heyecan dolu anların yaşanacağı bu etap, tüm dikkatleri üzerine çekecek.

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