Flag Futbol Kadın Milli Takımı İsrail'i 46-14 Yenerek Avrupa'da 11. Oldu

Turnuva Özeti

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son maçta İsrail'i 46-14 yenerek organizasyonu 11. sırada tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, güçlü rakiplerle mücadele ettiği grup etabını bir galibiyetle tamamladı ve daha sonra klasman maçlarına çıktı.

Klasman ve Sıralama Maçları

Sıralama maçlarında milliler, Finlandiya'yı 20-19 mağlup etti; ancak İsviçre'ye 28-21 yenildi. Ardından oynanan 11-12'ncilik maçında İsrail ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, son maçını 46-14 skorla kazanarak turnuvayı tamamladı.

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 46-14 yenerek organizasyonu 11. sırada tamamladı.