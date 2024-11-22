DOLAR
34,55 -0,2%
EURO
36,18 0,14%
ALTIN
2.998,13 -1,3%
BITCOIN
3.417.548,42 -0,83%

Formula 1'de Heyecan Doruğa Çıkıyor: Las Vegas Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gözler Las Vegas'taki 22. yarışı bekliyor, Max Verstappen şampiyonluk için önemli bir fırsat yakalayabilir.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:45
Formula 1'de Heyecan Doruğa Çıkıyor: Las Vegas Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı, Las Vegas Grand Prix'si ile devam edecek.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas'taki 6,2 kilometrelik pistte yapılacak olan yarış, toplamda 50 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Yarışın sıralama turları, 24 Kasım Pazar günü TSİ 9.00'da başlayacak. Las Vegas Grand Prix'sinin kendisi ise aynı gün saat TSİ 9.00'da gerçekleştirilecek.

F1 2023 sezonunda düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen birinci sıradadır. Lando Norris ve Charles Leclerc 3 kez, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2 kez podyumda yer alırken, George Russell ise 1 kez zirvede yer aldı.

Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinden alacağı puanlar, sezonun son 2 yarışı öncesinde onun için şampiyonluğu ilan edebilme imkanı sunuyor.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar Sıralaması

  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 393
  • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331
  • 3. Charles Leclerc (Monako): 307
  • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 262
  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 244

Takımlar Sıralaması

  • 1. McLaren: 593
  • 2. Ferrari: 557
  • 3. Red Bull: 544
  • 4. Mercedes: 382
  • 5. Aston Martin: 86

Las Vegas'taki bu büyük yarış, izleyicileri ve Formula 1 tutkunlarını etkileyici bir şova davet ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği, Ankara Derbisinde Zafer Arıyor: Kaybetmeyen Motivasyonla Yola Devam
2
Fenerbahçe Kulübü, Nersan Holding ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
3
Serebral Palsili Eymen Sarıtaş, Günde 9 Kilometre Yüzerek 2028 Paralimpik Oyunları'na Hazırlanıyor
4
A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı
5
Türkiye Erkek Milli Takımı Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası'nda Play-Off Turuna Yükseldi
6
Hatayspor, Deplasman Galibiyeti İçin Konyaspor'a Gidiyor
7
Fenerbahçe ve Kayserispor'un 47. Randevusu: Sarı-Lacivertlilerin Üstünlüğü Sürüyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak