Formula 1'de Heyecan Doruğa Çıkıyor: Las Vegas Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı, Las Vegas Grand Prix'si ile devam edecek.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas'taki 6,2 kilometrelik pistte yapılacak olan yarış, toplamda 50 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Yarışın sıralama turları, 24 Kasım Pazar günü TSİ 9.00'da başlayacak. Las Vegas Grand Prix'sinin kendisi ise aynı gün saat TSİ 9.00'da gerçekleştirilecek.

F1 2023 sezonunda düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen birinci sıradadır. Lando Norris ve Charles Leclerc 3 kez, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2 kez podyumda yer alırken, George Russell ise 1 kez zirvede yer aldı.

Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinden alacağı puanlar, sezonun son 2 yarışı öncesinde onun için şampiyonluğu ilan edebilme imkanı sunuyor.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar Sıralaması

1. Max Verstappen (Hollanda): 393

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331

3. Charles Leclerc (Monako): 307

4. Oscar Piastri (Avustralya): 262

5. Carlos Sainz (İspanya): 244

Takımlar Sıralaması

1. McLaren: 593

2. Ferrari: 557

3. Red Bull: 544

4. Mercedes: 382

5. Aston Martin: 86

Las Vegas'taki bu büyük yarış, izleyicileri ve Formula 1 tutkunlarını etkileyici bir şova davet ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.