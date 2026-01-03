DOLAR
Fredrick Earl Cleveland II, Balıkesir Büyükşehir'de — Türkiye Sigorta TBL Transferi

Balıkesir Büyükşehir, 24 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Fredrick Earl Cleveland II ile anlaştı; oyuncu KK Vrsac formasıyla Sırbistan Ligi ve ABA'da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:31
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyun kurucu Fredrick Earl Cleveland II ile anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki oyuncu ile yapılan anlaşma kulübün kadro planlamasında önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

2025-2026 sezonunda Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden KK Vrsac formasıyla Cleveland, maç başına 24 dakika, 9 sayı ve 4 asist ortalamaları yakaladı.

Aynı sezonda Adriyatik Ligi (ABA) müsabakalarında ise 27 dakika, 21 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Haberin notunda, Earl Cleveland II’nin oyun görüşü, skorer kimliği ve temposuyla dikkat çektiği ifade edildi.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

