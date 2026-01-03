Fredrick Earl Cleveland II, Balıkesir Büyükşehir'de — Türkiye Sigorta TBL Transferi

Fredrick Earl Cleveland II, Balıkesir Büyükşehir'de

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne transfer

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyun kurucu Fredrick Earl Cleveland II ile anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki oyuncu ile yapılan anlaşma kulübün kadro planlamasında önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

2025-2026 sezonunda Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden KK Vrsac formasıyla Cleveland, maç başına 24 dakika, 9 sayı ve 4 asist ortalamaları yakaladı.

Aynı sezonda Adriyatik Ligi (ABA) müsabakalarında ise 27 dakika, 21 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Haberin notunda, Earl Cleveland II’nin oyun görüşü, skorer kimliği ve temposuyla dikkat çektiği ifade edildi.

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, AMERİKALI OYUN KURUCU FREDRİCK EARL CLEVELAND II İLE ANLAŞMAYA VARDI.