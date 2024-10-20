Furkan Akar, Madalya Hedefiyle Dünya Turu'na Hazır

Furkan Akar, Madalya Hedefiyle Yola Çıkıyor

Milli sürat patenci Furkan Akar, Anadolu Parsı logolu tulumuyla katılacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor. Uzun yıllardır uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde eden Furkan, şimdiye kadar Türkiye'ye pek çok başarı kazandırdı.

Hazırlıklar Erzurum'da

2024-2025 sezonu için hazırlıklarını Erzurum Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda sürdüren Akar, geçmişte olimpiyatta ve dünya şampiyonasında 6. olarak önemli bir başarı göstermişti. Ayrıca 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya, onun Türk spor tarihindeki yerini daha da perçinledi.

Medallar İçin Mücadele

Furkan, Kanada ve ABD'deki yarışlara hazırlanıyor ve hedefi, önceki derecelerinin üstüne koyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bu yıl, yarışlarda dördüncülük elde eden Akar, madalya hedefiyle çıkacağı yeni sezon için yoğun bir çalışma sürecinde.

Artur Sultangaliyev: "Hedefimiz Daha Yüksek"

Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, sporcuların güç, kuvvet ve kondisyon olarak yoğun bir çalışma içinde olduğunu ifade etti. Sultangaliyev, yeni sezondaki ilk yarışların ABD ve Kanada’da olduğunu belirterek, "Geçen senelere göre bu yıl hedefimiz biraz daha yüksek. Artık madalya için mücadele edeceğiz" dedi.

Furkan Akar: "Ciddi Çalışıyoruz"

Furkan Akar, yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Son sezonumuz ve bir sonraki sezon olimpiyat seçmeleri var. Bunun için çok heyecanlıyız. Elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca, yeni değişikliklerle birlikte ambleminde Anadolu Parsı’nı taşıyacağını ve Türk bayrağını gururla temsil edeceğini söyledi.

Sonuç olarak, milli sporcu Furkan Akar ve ekibi, önlerindeki zorlu yarışlarda madalya hedefiyle el birliğiyle mücadele edecek.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.