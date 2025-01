Furkan Aldemir'den 3x3 Basketbola Destek Çağrısı

Furkan Aldemir'den 3x3 Basketbol Vurgusu

Eski NBA oyuncusu ve Profesyonel Basketbolcular Derneği Başkanı Furkan Aldemir, olimpiyat branşları arasına giren 3x3 basketbola daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Tek Pota Lise Turnuvası'nda yaptığı açıklamalarda, turnuva formatının ülkemiz adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Turnuva Formatının Önemi

AA muhabirine konuşan Aldemir, "Her sene spor ve basketbol daha ulaşılabilir oluyor. Bizim zamanımızda okul turnuvaları vardı ama 5x5 formatında oynanıyordu. Buradaki turnuvanın 3x3 formatında olması bence ülkemiz adına çok değerli." diyerek, bu alanda yaşanan eksiklerin giderilmesinin önemine dikkat çekti. Gençlerin spora ve sporculara daha rahat ulaşabilmesinin altını çizen Aldemir, Tek Pota Lise Turnuvası'nın bu açıdan büyük bir proje olduğunu vurguladı.

Genç Sporculara Tavsiyeler

Aldemir, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giydiği dönemde edindiği tecrübelerden gençlere tavsiyelerde bulundu. "Lise, spora geçiş dönemlerinden biridir. Bir sporcu 18 yaşından sonra profesyonel hayata başlayabiliyor." ifadesini kullanan Aldemir, eğitim ve sporun dengeli bir şekilde yürütülmesinin zor olduğunu fakat eğitimin her zaman öncelikli olması gerektiğini vurguladı. "Başarı gelip geçicidir, her zaman başarılı bir sporcu olamayabilirsiniz; fakat her zaman iyi bir insan olabilirsiniz." dedi.

İdol Olma Kavramı

Aldemir, genç yaşta idol olarak gördüğü isimlerin sayısının birden fazla olduğunu belirterek, "Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur gibi isimlerin basketbol kariyerime katkıları büyük oldu." açıklamasında bulundu. İyi bir insan olmayı hedeflemenin önemine de dikkat çeken Aldemir, "Çok değerli insanlardan tecrübeler edindim, bu yüzden tek bir isim söylemek benim için doğru olmayacaktır." şeklinde konuştu.