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Furkan Aldemir'den Alperen Şengün'e Star Yolu: 'Hakettiği Başarı'

Eski milli basketbolcu Furkan Aldemir, Alperen Şengün'ün All-Star seçimini değerlendirdi, başarıların devamını diledi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:24
Furkan Aldemir'den Alperen Şengün'e Star Yolu: 'Hakettiği Başarı'

Furkan Aldemir, Alperen Şengün'ün All-Star Performansını Değerlendirdi

Eski milli basketbolcu Furkan Aldemir, başarılı oyuncu Alperen Şengünün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'ı hak ettiğini belirtti. Aldemir, Şengün'ün performansını sürpriz olarak nitelendirmediğini ifade etti.

Bir dönem NBA'de forma giyen ve sakatlık nedeniyle kariyerine son veren 33 yaşındaki Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Aldemir, "Dualarımız onun başarısının devam etmesi için. Alperen'in ortaya koyduğu performans bizim için sürpriz olmadı ve açıkçası şaşırmadım. All-Star'a kalmayı geçen sene de başarabilirdi ama kıl payı kaçırdı. Bu sene hak etti. Alperen'in duruşundan memnunuz. Başarısını sürdürdükçe de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Yaptığı katkı çok önemli. Ülkemize verdiği katkılar çok önemli." diyerek Şengün'e olan desteğini dile getirdi.

Türkiye'nin Değerli Basketbol Jenerasyonu

Furkan Aldemir, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile oynayacağı maçın önemine değindi. Ay-yıldızlıların değerli bir jenerasyona sahip olduğunu vurguladı.

Aldemir, "Türkiye'de basketbolun ülke içinde ve dışında hak ettiği değeri almasını istiyorum. İtalya karşılaşması, resmi olarak bakmazsak Avrupa Şampiyonası için hazırlık maçlarından biri olacak. Çok değerli bir jenerasyona sahibiz. Ben milli takımın ve kulüplerin Avrupa'da elde ettiği başarılarla gurur duyuyorum. İnşallah onların başarıları devam eder. Bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda o özlediğimiz kupaya, madalyaya ulaşarak içimizdeki heyecanı dindirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

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