Futbol Haftası Maç Programı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle bu hafta Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de müsabaka oynanmayacak. Ancak, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde maçlar gerçekleşecek.

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın: 15.00 Kepezspor - E Koleji Isparta 32 Spor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Kepezspor - E Koleji Isparta 32 Spor (Kepez Hasan Doğan) 13 Ekim Pazar:

14.30 1461 Trabzon FK - Fethiyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Karaköprü Belediyespor - Batman Petrolspor (Faruk Çelik)

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Beykoz Anadoluspor (Tarsus İlçe)

15.00 İskenderunspor - Altay (Kırıkhan İlçe)

15.30 İnegölspor - Kırklarelispor (İnegöl İlçe)

15.30 Altınordu - GMG Kastamonuspor (Serpil Hamdi Tüzün)

15.30 Sarıyer - Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Afyonspor - Anagold 24 Erzincanspor (Zafer)

Kırmızı Grup

13 Ekim Pazar:

15.00 Ankara Demirspor - Belediye Derincespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Nazillispor (Erbaa Yeni İlçe)

15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Çimentaş Elazığspor (Dağılgan Stadı)

15.00 Serik Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı (Corendon Airlines Park Antalya)

15.30 Somaspor - Karaman FK (Soma Atatürk)

15.30 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - Artı Değer Vanspor (Bolluca)

19.00 Bucaspor 1928 - Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Giresunspor - Menemen FK (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Ekim Pazartesi:

15.00 Diyarbekirspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

Nesine 3. Lig

1. Grup

13 Ekim Pazar:

14.30 23 Elazığ FK - Ergene Velimeşespor (Elazığ Doğukent)

14.30 Artvin Hopaspor - Tokat Belediye Plevnespor (Arhavi İlçe)

15.00 Kırşehir Futbol SK - Anadolu Üniversitesi (Kırşehir Ahi)

15.30 Kemerkent Bulvarspor - Muşspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.30 Kuşadasıspor - Karşıyaka (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Belediye Kütahyaspor - Silifke Belediyespor (Dumlupınar)

19.00 Bursaspor - Kahramanmaraşspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Düzce Cam Düzcespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2. Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Muğlaspor - Beykoz İshaklıspor (Muğla Atatürk)

14.00 Amasyaspor - Balıkesirspor (12 Haziran)

14.30 Smart Holding AŞ Çayelispor - Etimesgut Belediyespor (Çayeli İlçe)

14.30 Fatsa Belediyespor - Türk Metal 1963 Spor (Fatsa İlçe)

14.30 Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Adıyaman FK (Kelkit İlçe)

14.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Tire 2021 FK (Mardin 21 Kasım)

15.30 Silivrispor - Nevşehir Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.30 Uşakspor - İnegöl Kafkasspor (Uşak 1 Eylül)

3. Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Aliağa Futbol - Pazarspor (Aliağa Atatürk)

14.30 Bayburt Özel İdarespor - 1923 Mustafakemalpaşaspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Alanya 1221 Futbol - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Osmaniyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor (7 Ocak)

15.30 Çorluspor 1947 - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karabük İdmanyurdu - Yozgat Belediyesi Bozokspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 52 Orduspor FK - Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)

19.00 Çankayaspor - Viranşehir Belediyespor (Osmanlı)

4. Grup

Yarın:

14.30 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Kırıkhan İlçe)

13 Ekim Pazar:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor - Mardin 1969 Spor (Tepecik Şenol Güneş)

14.30 Kolibri Ağrı 1970 Spor - Denizlispor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Kırıkkale FK - Sebat Gençlikspor (Başpınar)

15.00 Polatlı 1926 Spor - Niğde Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Erciyes 38 Futbol SK - Orduspor 1967 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

15.30 Edirnespor - Zonguldakspor (Tunca Futbol Sahası)

15.30 Bursa Nilüfer Futbol - İzmir Çoruhlu FK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi