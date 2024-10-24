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Futbol Maçlarında TUSAŞ İçin Saygı Duruşu

TFF, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:19
Futbol Maçlarında TUSAŞ İçin Saygı Duruşu

TUSAŞ İçin Saygı Duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için bu hafta futbol maçları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Müsabakalarda Saygı Duruşu

TFF'nin duyurusuna göre, 25, 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakalarının başlamasından önce 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.

Siyah Kol Bandı Uygulaması

Federasyon, tüm kulüplerin bu müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacağını da bildirdi. TFF, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz; terörü lanetliyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

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