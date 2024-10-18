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Futbolda Bu Hafta Oynanacak Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve alt liglerde bu hafta oynanacak maçların programı belli oldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:22
Futbolda Bu Hafta Oynanacak Maç Programı

Futbol Haftası Programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de 9. hafta; Nesine 2. Lig’de 8. hafta; nesine 3. Lig’de ise 7. hafta mücadeleleri gerçekleştirilecek.

Süper Lig Müsabakaları

Yarın:

  • 13.30 Bellona Kayserispor - Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)
  • 16.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir (Papara Park)
  • 19.00 ikas Eyüpspor - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 19.00 Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

20 Ekim Pazar:

  • 13.30 Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
  • 16.00 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
  • 19.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa (Gain Park)
  • 19.00 Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Ekim Pazartesi:

  • 20.00 Sipay Bodrum FK - Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

Trendyol 1. Lig Müsabakaları

Bugün:

  • 20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Eryaman)

Yarın:

  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
  • 16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
  • 19.00 Kocaelispor - Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ekim Pazar:

  • 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik)
  • 16.00 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
  • 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)
  • 19.00 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

  • 20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

Nesine 2. Lig Müsabakaları

Beyaz Grup

Yarın:

  • 15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Afyonspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
  • 15.30 Altay - Karaköprü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Ekim Pazar:

  • 12.30 Kırklarelispor - Kepezspor (Kırklareli Atatürk)
  • 15.00 GMG Kastamonuspor - Sarıyer (Gazi)
  • 15.30 Beykoz Anadoluspor - Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
  • 16.00 Anagold 24 Erzincanspor - İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
  • 19.00 Fethiyespor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Fethiye İlçe)
  • 19.00 E Koleji Isparta 32 Spor - İskenderunspor (Isparta Atatürk)
  • 19.00 Batman Petrolspor - 1461 Trabzon FK (Batman)

Kırmızı Grup

Yarın:

  • 15.30 Nazillispor - Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)
  • 15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor 1928 (Maltepe Hasan Polat)

20 Ekim Pazar:

  • 14.00 Karaman FK - Diyarbekirspor (Yeni Karaman)
  • 14.30 Artı Değer Vanspor - Merkür Jet Erbaaspor (Van Atatürk)
  • 15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Serik Belediyespor (Tarsus İlçe)
  • 15.30 Belediye Derincespor - Somaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
  • 19.00 Karacabey Belediyespor - Giresunspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
  • 19.00 Menemen FK - Motolux 68 Aksarayspor (Menemen İlçe)
  • 19.00 Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Elazığ Atatürk)

Nesine 3. Lig Müsabakaları

1. Grup

20 Ekim Pazar:

  • 14.30 Tokat Belediye Plevnespor - Bornova 1877 (Gaziosmanpaşa)
  • 14.30 Muşspor - 23 Elazığ FK (Muş Şehir)
  • 14.30 HG Hospital Kahramanmaraşspor - Kırşehir Futbol SK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
  • 15.00 Silifke Belediyespor - Bursaspor (Silifke Şehir)
  • 15.00 Düzce Cam Düzcespor - Karşıyaka (Düzce Şehir)
  • 15.00 Anadolu Üniversitesi - Kemerkent Bulvarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
  • 15.30 Ergene Velimeşespor - Artvin Hopaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
  • 15.30 Belediye Kütahyaspor - Kuşadasıspor (Dumlupınar)

2. Grup

Yarın:

  • 14.30 Fatsa Belediyespor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Fatsa İlçe)
  • 15.30 İnegöl Kafkas SK - Onuksports Kelkit Hürriyet SK (İnegöl İlçe)

20 Ekim Pazar:

  • 14.30 Adıyaman FK - Silivrispor (Kahta İlçe)
  • 15.00 T. Metal 1963 Spor - Uşakspor (Osmanlı)
  • 15.00 Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor (Nevşehir Gazi)
  • 15.00 Etimesgut Belediyespor - Tire 2021 FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
  • 15.30 Beykoz İshaklıspor - Amasyaspor (Alemdağ)
  • 19.00 Balıkesirspor - Smart Holding AŞ Çayelispor (Balıkesir Atatürk)

3. Grup

Yarın:

  • 14.30 Ayvalıkgücü Belediyespor - Bayburt Özel İdarespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
  • 15.30 Küçükçekmece Sinop SK - Osmaniyespor (Bolluca)
  • 15.30 Aliağa Futbol - Karabük İdmanyurdu (Aliağa Atatürk)

20 Ekim Pazar:

  • 14.30 Viranşehir Belediyespor - Alanya 1221 Futbol SK (Viranşehir Bahçelievler Eski)
  • 14.30 Pazarspor - Çankaya SK (Pazar)
  • 15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Çorluspor 1947 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
  • 15.30 1923 Mustafakemalpaşa SK - Yozgat Belediyesi Bozokspor (Mustafakemalpaşa İlçe)
  • 15.30 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - 52 Orduspor (Didim Atatürk)

4. Grup

20 Ekim Pazar:

  • 14.30 Sebat Gençlikspor - Zonguldakspor (Ortahisar Yavuz Selim)
  • 14.30 Mardin 1969 Spor - Kolibri Ağrı 1970 (Mardin 21 Kasım)
  • 15.00 Niğde Belediyespor - Erciyes 38 Futbol (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)
  • 15.30 Bursa Nilüfer Futbol - Edirnespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
  • 15.30 7 Eylül Turgutlu 1984 - Kırıkkale FK (Uşak 1 Eylül)
  • 15.30 Denizlispor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Denizli Atatürk)
  • 16.00 Orduspor 1967 - Büyükçekmece Tepecikspor (Yeni Ordu)
  • 19.00 İzmir Çoruhlu FK - Polatlı 1926 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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