Futbolda Bu Hafta Oynanacak Maç Programı

Futbol Haftası Programı
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de 9. hafta; Nesine 2. Lig’de 8. hafta; nesine 3. Lig’de ise 7. hafta mücadeleleri gerçekleştirilecek.
Süper Lig Müsabakaları
Yarın:
- 13.30 Bellona Kayserispor - Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)
- 16.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir (Papara Park)
- 19.00 ikas Eyüpspor - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19.00 Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
20 Ekim Pazar:
- 13.30 Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
- 19.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa (Gain Park)
- 19.00 Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Ekim Pazartesi:
- 20.00 Sipay Bodrum FK - Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
Trendyol 1. Lig Müsabakaları
Bugün:
- 20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Eryaman)
Yarın:
- 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
- 16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
- 19.00 Kocaelispor - Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana)
20 Ekim Pazar:
- 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik)
- 16.00 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
- 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)
- 19.00 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
- 20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
Nesine 2. Lig Müsabakaları
Beyaz Grup
Yarın:
- 15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Afyonspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
- 15.30 Altay - Karaköprü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
20 Ekim Pazar:
- 12.30 Kırklarelispor - Kepezspor (Kırklareli Atatürk)
- 15.00 GMG Kastamonuspor - Sarıyer (Gazi)
- 15.30 Beykoz Anadoluspor - Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
- 16.00 Anagold 24 Erzincanspor - İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
- 19.00 Fethiyespor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Fethiye İlçe)
- 19.00 E Koleji Isparta 32 Spor - İskenderunspor (Isparta Atatürk)
- 19.00 Batman Petrolspor - 1461 Trabzon FK (Batman)
Kırmızı Grup
Yarın:
- 15.30 Nazillispor - Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)
- 15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor 1928 (Maltepe Hasan Polat)
20 Ekim Pazar:
- 14.00 Karaman FK - Diyarbekirspor (Yeni Karaman)
- 14.30 Artı Değer Vanspor - Merkür Jet Erbaaspor (Van Atatürk)
- 15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Serik Belediyespor (Tarsus İlçe)
- 15.30 Belediye Derincespor - Somaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
- 19.00 Karacabey Belediyespor - Giresunspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
- 19.00 Menemen FK - Motolux 68 Aksarayspor (Menemen İlçe)
- 19.00 Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Elazığ Atatürk)
Nesine 3. Lig Müsabakaları
1. Grup
20 Ekim Pazar:
- 14.30 Tokat Belediye Plevnespor - Bornova 1877 (Gaziosmanpaşa)
- 14.30 Muşspor - 23 Elazığ FK (Muş Şehir)
- 14.30 HG Hospital Kahramanmaraşspor - Kırşehir Futbol SK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
- 15.00 Silifke Belediyespor - Bursaspor (Silifke Şehir)
- 15.00 Düzce Cam Düzcespor - Karşıyaka (Düzce Şehir)
- 15.00 Anadolu Üniversitesi - Kemerkent Bulvarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
- 15.30 Ergene Velimeşespor - Artvin Hopaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
- 15.30 Belediye Kütahyaspor - Kuşadasıspor (Dumlupınar)
2. Grup
Yarın:
- 14.30 Fatsa Belediyespor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Fatsa İlçe)
- 15.30 İnegöl Kafkas SK - Onuksports Kelkit Hürriyet SK (İnegöl İlçe)
20 Ekim Pazar:
- 14.30 Adıyaman FK - Silivrispor (Kahta İlçe)
- 15.00 T. Metal 1963 Spor - Uşakspor (Osmanlı)
- 15.00 Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor (Nevşehir Gazi)
- 15.00 Etimesgut Belediyespor - Tire 2021 FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
- 15.30 Beykoz İshaklıspor - Amasyaspor (Alemdağ)
- 19.00 Balıkesirspor - Smart Holding AŞ Çayelispor (Balıkesir Atatürk)
3. Grup
Yarın:
- 14.30 Ayvalıkgücü Belediyespor - Bayburt Özel İdarespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
- 15.30 Küçükçekmece Sinop SK - Osmaniyespor (Bolluca)
- 15.30 Aliağa Futbol - Karabük İdmanyurdu (Aliağa Atatürk)
20 Ekim Pazar:
- 14.30 Viranşehir Belediyespor - Alanya 1221 Futbol SK (Viranşehir Bahçelievler Eski)
- 14.30 Pazarspor - Çankaya SK (Pazar)
- 15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Çorluspor 1947 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
- 15.30 1923 Mustafakemalpaşa SK - Yozgat Belediyesi Bozokspor (Mustafakemalpaşa İlçe)
- 15.30 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - 52 Orduspor (Didim Atatürk)
4. Grup
20 Ekim Pazar:
- 14.30 Sebat Gençlikspor - Zonguldakspor (Ortahisar Yavuz Selim)
- 14.30 Mardin 1969 Spor - Kolibri Ağrı 1970 (Mardin 21 Kasım)
- 15.00 Niğde Belediyespor - Erciyes 38 Futbol (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)
- 15.30 Bursa Nilüfer Futbol - Edirnespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
- 15.30 7 Eylül Turgutlu 1984 - Kırıkkale FK (Uşak 1 Eylül)
- 15.30 Denizlispor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Denizli Atatürk)
- 16.00 Orduspor 1967 - Büyükçekmece Tepecikspor (Yeni Ordu)
- 19.00 İzmir Çoruhlu FK - Polatlı 1926 (Bornova Aziz Kocaoğlu)