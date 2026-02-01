Sidiki Cherif Fenerbahçe'de: 26 Numaralı Santrfor

Sidiki Cherif Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla kadroya katılan Cherif için kulüp binasında düzenlenen imza töreninde genç futbolcu, sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.
Forma Numarası
Cherif, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek.
