Sidiki Cherif Fenerbahçe'de: 26 Numaralı Santrfor

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:55
Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla kadroya katılan Cherif için kulüp binasında düzenlenen imza töreninde genç futbolcu, sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Cherif, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek.

