UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası: İlk Gün Sonuçları — Konya

UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya’da: İlk Gün Akşam Seansı Tamamlandı

UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın ilk gün akşam seansı, Konya Olimpik Velodromu'nda büyük bir coşkuyla sona erdi. 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Avrupa'nın en hızlı sporcuları, tribünleri dolduran izleyiciler önünde hız, tempo ve adrenalin dolu mücadeleler sundu.

Yarışlar, Avrupa Bisiklet Birliği ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda; Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, ana sponsorlar Spor Toto ve Türk Telekom katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Tribünlerdeki seyirciler arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen çekilişle bisiklet kazanan 10 talihli de yer aldı.

Açılış töreni ve yetkililer

Resmi açılış töreninde konuşan isimler arasında Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ve Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa bulundu.

Konya Valisi İbrahim Akın şöyle konuştu: "Avrupa’nın en iyi bisikletçilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Selçuklu’nun kadim başkenti Konya, 680 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olarak bisiklet kenti kimliğini güçlendirmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek modern velodromu olan Konya Olimpik Velodromu, geçtiğimiz yıl Uluslar Kupası’na başarıyla ev sahipliği yapmış, bu yıl da Avrupa Şampiyonası ile uluslararası spor organizasyonlarındaki öncü rolünü sürdürmektedir. 1-5 Şubat tarihleri arasında 30 ülkeden 315 sporcuyu Konya’da ağırlamak bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Bu organizasyon, ülkemizin spor altyapısını ve Konya’nın bisiklet sporundaki konumunu uluslararası alanda bir kez daha ortaya koymaktadır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Konya, barışın ve kardeşliğin şehri olmasının yanı sıra, son yıllarda yapılan tesisler ve uluslararası organizasyonlarla güçlü bir spor kenti kimliği kazanmıştır. Daha önce uluslararası kupalara ev sahipliği yapan olimpik velodromumuzda bugün Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Bisiklet kültürü, 1923’ten bu yana bu şehrin bir parçasıdır. Türkiye’nin ilk olimpik velodromu, ulaşım altyapısıyla Konya, bisiklet sporunun merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu önemli organizasyonda yarışan tüm sporculara başarılar diliyor, Konyalıları 5 Şubat’a kadar sürecek şampiyonayı izlemeye davet ediyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ise, "Geçtiğimiz yıl Konya’da başarıyla gerçekleştirilen organizasyonların ardından, Avrupa Bisiklet Birliği ile yapılan görüşmelerde Avrupa Şampiyonası hedefi dile getirilmişti. Bugün bu hedefin ilk adımını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun Konya’da düzenlenebilmesi, Türkiye’nin ilk olimpik velodromuna sahip olmamız sayesinde mümkün olmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nı gerçekleştirmekteyiz. Ön hazırlıkları tamamlanan bu organizasyonun, dünya çapında ses getiren ve rekorlara sahne olan bir şampiyona olmasını hedefliyoruz"

30 ülkeden 300’e yakın sporcunun katılımıyla açılışa katıldığını belirten Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa, "Konya Olimpik Velodromu yalnızca bir spor tesisi değil; büyümeyi, vizyonu ve küresel ölçekte bisiklet sporuna katkı sunma hedefini simgeleyen önemli bir merkezdir. Daha önce Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan bu tesisin bugün Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapması, Konya’nın uluslararası bisiklet organizasyonlarındaki konumunu açıkça ortaya koymaktadır. Sporun yalnızca bir yarış değil; sosyal, kültürel ve eğitsel gelişim için güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Konya’nın bisiklet kültürü, şehir genelinde uzanan bisiklet yolları ve günlük yaşamda bisiklet kullanımının yaygınlığıyla da kendini göstermektedir. Bu şampiyonanın yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda insan ruhunu, birlikteliği ve Türkiye’nin zengin kültürel mirasını yansıtan bir organizasyon olacağına inanıyorum"

Akşam seansı sonuçları

Akşam final yarışları sonrası ilk madalyalar sahiplerini buldu. Madalya töreninde ödüller Enrico Della Casa, Raivo Rand, Uğur İbrahim Altay, Emin Müftüoğlu, Fikret Hayali ve Metin Cengiz tarafından takdim edildi.

1 Şubat - 2. Seans Sonuçları:

Kadınlar Scratch Yarışı

Altın: Helene Hesters - Belçika

Gümüş: Aline Seitz - İsviçre

Bronz: Lena Charlotte Reissner - Almanya

Erkekler Elimination Yarışı

Altın: Aagard Tobias Hansen - Danimarka

Gümüş: Tim Torn Teutenberg - Almanya

Bronz: Jules Hesters - Belçika

Kadınlar Team Sprint

Altın: Almanya

Gümüş: Büyük Britanya

Bronz: Hollanda

Erkekler Team Sprint

Altın: Fransa

Gümüş: Büyük Britanya

Bronz: İtalya

Günün öne çıkanları ve gelecek program

Erkekler eliminasyon finali, sporcuların düşmesi nedeniyle iki kez nötralize edildi; milli sporcu Ramazan Yılmaz mücadeleyi 10. sırada tamamladı. Kadınlar Scratch Yarışı'nda Reyhan Yakışır da Türkiye'yi temsil etti. Tribünlerdeki heyecan ve rekabet gün boyu arttı.

UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, ikinci gününde farklı disiplinlerde madalya mücadeleleriyle devam edecek. Programda kadınlar ve erkekler bireysel pist yarışları, takım ve eleme formatındaki mücadeleler ile final ve yarı final seansları yer alıyor.

