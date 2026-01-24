Gabriel Sara Galatasaray'da Gol Sayısını 4'e Çıkardı

Galatasaraylı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:07
Trendyol Süper Lig - Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşısında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçta, Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sara, maçta öne çıkan isimlerden biri oldu.

Müsabakanın 31. saniyesinde kazanılan topta İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla topla buluşan Sara, rakibini geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Maçın 51. dakikasında ise Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gabriel Sara, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 4 olarak kaydetti. Maça 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.

