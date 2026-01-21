Galatasaray 1-1 Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu

Galatasaray 1-1 Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanattan Ruggeri’nin ortasında Osimhen’in kafayla uzaklaştırdığı topa Simeone tekrar müdahale etti. Ceza sahası içi sol çaprazda Hancko’nun vuruşunda Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Antoine Griezmann’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
85. dakikada Griezmann’ın pasında ceza sahası sağ çaprazdan Alex Baena’nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır önce golü önledi, ardından Eren Elmalı topu kornere gönderdi.
90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen’in pasıyla buluşan Sara ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti; kaleci Oblak topu kurtardı.
Stat ve hakemler
Stat: RAMS
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi
Takımlar ve teknik direktörler
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 88), Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün (Gabriel Sara dk. 65), Barış Alper Yılmaz (Ismail Jakobs dk. 80), Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak
Teknik Direktör: Okan Buruk
Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke (Jose Maria Gimenez dk. 56), Pablo Barrios (Robin Le Normand dk. 56), Thiago Almada (Alex Baena dk. 46), Alexander Sörloth (Antoine Griezmann dk. 61), Julian Alvarez (Nicolas Gonzalez dk. 73)
Yedekler: Juan Musso, Salvador Esquivel, Johnny Cardoso, Taufyk Zanzi, Julio Diaz, Iker Luque
Teknik Direktör: Diego Simeone
Goller ve kartlar
Goller: Marcos Llorente (dk. 20 k.k.) (Galatasaray), Giuliano Simeone (dk. 4) (Atletico Madrid)
Sarı kartlar: Victor Osimhen, Roland Sallai, Mario Lemina (Galatasaray); Marc Pubill, Thiago Almada, Pablo Barrios, Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
