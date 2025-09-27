Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, 30 Eylül'de sahasında oynayacağı Liverpool maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:13
Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenmanın Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında dün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Liverpool müsabakası öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. İdman, topla ısınmayla başladı; futbolcular iki grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yaptı ve antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Hazırlıklar Sürüyor

Galatasaray, yarın yapılacak antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Qingdao Grand Prix 2025'te Milli Judocular 2 Bronz Kazandı
2
Gençlerbirliği, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır
4
Kayseri'de Dragon Festivali İncesu Barajı'nda Başladı
5
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı
6
Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
7
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı Dünya Şampiyonluğuna Odaklandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı