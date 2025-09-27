Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenmanın Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında dün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Liverpool müsabakası öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. İdman, topla ısınmayla başladı; futbolcular iki grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yaptı ve antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Hazırlıklar Sürüyor

Galatasaray, yarın yapılacak antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.