Galatasaray'a taze kan: Derrick Köhn sonunda Türkiye'de

Galatasaray ile anlaşma sağlayan 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi. Yeni transferin sağlık kontrolünden geçmesi halinde kendisini sarı-kırmızılı sözleşmeye imza atacak.





Cim Bom, Almanya 2. Ligi'nde uzun zamandır aradığı sol beki buldu. Sarı-Kırmızılılar, Hannover 96 takımında forma giyen 25 yaşındaki Ganalı Alman vatandaşı Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

JENERİKLİK GOLLERİ MEVCUT

Köhn'ün hücumdaki etkili oyunu dikkatleri üzerine çeken özelliklerinden birisi. Öyle ki ceza sahası dışında bile sert ve isabetli atışlarla uzaktan ortak gol atabiliyor. Köhn bu sezon çıktığı 20 lig maçında 3 gol atıp 6 asist yaptı. Hamburg'un altyapısında yetişen ve daha sonra Bayern Münih'te şansını deneyen Alman futbolcu, bir süre Hollanda'da Willem forması giydikten sonra Hannover 96'ya transfer olarak memleketine döndü.





TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Hannover 96, geçtiğimiz yaz başından itibaren Derrick Köhn'ün sözleşmesini uzatıp onu büyük paralar karşılığında Bundesliga devlerinden birine satmayı planlıyordu. Ancak Alman basınına göre genç futbolcu, durumunu hafifletmek için her defasında sözleşme tekliflerini geri çevirdi. Transfer döneminde birçok kulüpten teklif alan Köhn'ün, şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamak istediği için Galatasaray'ı beklediği ortaya çıktı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

Sarı Kırmızılılar, Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı Alman vatandaşı Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı. Galatasaray, bu transfer için Bundesliga 2 kulübüne 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ve şartlı ikramiye 300 bin Euro ödeyecek. Genç oyuncu yıllık net 450 bin Euro maaş alacak.





Galatasaray'dan sözleşme alan 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi. Yeni transferin sağlık kontrolünden geçmesi halinde sarı-kırmızılı ekiple resmi sözleşme imzalayacak.