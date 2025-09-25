Galatasaray Alanyaspor Deplasmanında: Osimhen Kadroda, Liverpool Öncesi Moral Aranıyor

Galatasaray, Alanyaspor Deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşmaya saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 6'da 6 yaparak 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve 8. sırada yer alıyor.

Victor Osimhen dönüyor

Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek. Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama nedeniyle Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giyememişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor maçında kadroya döneceğini açıklamıştı.

Yunus Akgün'ün form grafiği

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, çıktığı son 3 maçta birer gol kaydetti. Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında ve 6. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi'nin gol perisi

Arjantinli santrfor Mauro Icardi, Süper Lig'de süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından saha dönüşünü gollerle taçlandırdı. Icardi, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında fileleri sarstı.

Takımın güncel istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig'de son 14 maçını kazanma başarısı gösterdi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 14 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı; bu süreçte rakip fileleri 40 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Ayrıca takım, ligde çıktığı son 7 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Bu dış saha maçlarında 20 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta toplam 18 gol atan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.

Liverpool öncesi hedef: Moral kazanmak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırlayacağı İngiltere temsilcisi Liverpool maçı öncesinde moral kazanmak istiyor. İlk haftada Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında sakatlıksız ve galibiyetle sahadan ayrılarak Liverpool maçına moralli çıkmayı hedefliyor.