Galatasaray Alanyaspor Deplasmanında: Osimhen Kadroda, Liverpool Öncesi Moral Aranıyor

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında; Victor Osimhen kadroya dönerken takım, Liverpool maçı öncesi moral kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:02
Galatasaray Alanyaspor Deplasmanında: Osimhen Kadroda, Liverpool Öncesi Moral Aranıyor

Galatasaray, Alanyaspor Deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşmaya saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 6'da 6 yaparak 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve 8. sırada yer alıyor.

Victor Osimhen dönüyor

Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek. Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama nedeniyle Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giyememişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor maçında kadroya döneceğini açıklamıştı.

Yunus Akgün'ün form grafiği

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, çıktığı son 3 maçta birer gol kaydetti. Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında ve 6. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi'nin gol perisi

Arjantinli santrfor Mauro Icardi, Süper Lig'de süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından saha dönüşünü gollerle taçlandırdı. Icardi, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında fileleri sarstı.

Takımın güncel istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig'de son 14 maçını kazanma başarısı gösterdi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 14 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı; bu süreçte rakip fileleri 40 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Ayrıca takım, ligde çıktığı son 7 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Bu dış saha maçlarında 20 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta toplam 18 gol atan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.

Liverpool öncesi hedef: Moral kazanmak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırlayacağı İngiltere temsilcisi Liverpool maçı öncesinde moral kazanmak istiyor. İlk haftada Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında sakatlıksız ve galibiyetle sahadan ayrılarak Liverpool maçına moralli çıkmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. randevu
2
Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 13 Salon, Sinan Erdem 16.000'le Zirvede
3
Basketbol Süper Ligi 60. Sezon Başlıyor: Anadolu Efes 16, Fenerbahçe 12
4
Galatasaray'ın Hedefi: Alanyaspor'u Yenip Süper Lig'de 7'de 7 Yapmak
5
Kaçkar by UTMB 100K Parkuru Çığ Riski Nedeniyle İptal Edildi
6
Tekvando Hakemi İbrahim Usta'nın Hedefi: Sırbistan Grand Prix ve Los Angeles 2028
7
Dört Büyüklerin 10 Yıllık Ekonomik Tablosu: 1,6 Milyar Avro Zarar

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları