Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Maç ve Program

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman Ayrıntıları

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı. İdman, dinamik ısınmayla açıldı.

Çalışma iki grup halinde 5'e 2 pas ve koşu uygulamalarıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Gelecek Planı

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.