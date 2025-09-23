Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, 26 Eylül'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:55
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı. İdman, dinamik ısınmayla açıldı.

Çalışma iki grup halinde 5'e 2 pas ve koşu uygulamalarıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

