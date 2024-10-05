Galatasaray, Alanyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu idman, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde dinamik bir ısınma ile başladı. İkinci aşamada, futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, taktik organizasyonlar ile sona erdi.

Galatasaray, Alanyaspor'u yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta ağırlayacak.