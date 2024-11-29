Galatasaray Avrupa Ligi'nde Zirve Takibini Sürdürüyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 1-1 berabere kalan Galatasaray, zirve takibine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla haftayı 11 puanla 4. sırada tamamladı.

Son 2 sezondur şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'de namağlup unvanıyla mücadele eden Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde kayıpsız devam eden takım, belirlediği önemli hedefleri doğrultusunda başarıya odaklanmış durumda.

UEFA Avrupa Ligi Performansı

5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, yeni lig formatında 36 takım arasında 11 puanla haftayı 4. sırada tamamladı. İlk 8 hedefi doğrultusunda doğrudan son 16 turuna yükselme planları yapan Galatasaray, son 3 maç öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kalan müsabakalarında sırasıyla dış sahada İsveç'in Malmö, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak. Bu maçları minimum kayıpla geçerek doğrudan son 16 turuna yükselebilmek adına kritik bir dönemden geçiyor.

Evinde 9, Deplasmanda 2 Puan Topladı

Ev sahibi olduğu maçlarda gösterdiği üst düzey performansla dikkat çeken Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki 5 maçının 3'ünü İstanbul'da oynadı. Bu karşılaşmalarda Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 ve İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek sahasında 9 puan topladı. Dış sahada ise 2 maçta namağlup olmasına rağmen galip gelemedi. Letonya'nın RFS takımıyla 2-2 berabere kalan Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanındaki 1-1'lik skorla döndü.

Gol Krakenleri Göz Önünde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takımlarından biri konumunda. Geride kalan 5 haftada rakip fileleri 13 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, maç başına 2,6 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor. Ancak, kalesinde 9 gol görerek bu alanda da en çok gol yiyen 20 takım arasında bulunuyor.

Icardi'nin Yokluğunda Osimhen Sahada

Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde, yeni transfer Victor Osimhen takımı sırtlıyor. Osimhen, AZ Alkmaar maçında yaptığı gol katkısıyla, Avrupa Ligi'nde 4. maçında 3. kez ağları sarsmayı başardı. Süper Lig’de ise 7 karşılaşmada 6 golle başarılı bir performans sergiledi.

Yunus Akgün'ün Serisi Sona Erdi

AZ Alkmaar karşısında gol sevinci yaşayamayarak 4 maçlık skor üretme serisinin sonunu getiren Yunus Akgün, sol kanatta gösterdiği performansla takıma önemli katkılar sağlamıştı. Akgün, AZ Alkmaar müsabakasını gol atamadan tamamlayarak dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.