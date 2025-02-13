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Galatasaray, AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi'nde Karşı Karşıya Geldi

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında genç bir kadro ile sahne aldı, Okan Buruk 4 değişiklik yaptı. Maçtan notlar burada!

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:09
Galatasaray, AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi'nde Karşı Karşıya Geldi

Okan Buruk'un Açıklarının Değişimi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turundaki AZ Alkmaar karşılaşmasında, son Adana Demirspor maçının ilk 11'indeki 4 oyuncuyu değiştirerek dikkat çekti.

Maç Kadrosu

Alkmaar'daki AFAS Stadı'nda gerçekleşen mücadelede sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata ile sahaya çıktı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçında, cezalı oyuncular nedeniyle forma giyemeyen Muslera ve diğer değişikliklerle kadroyu güncelledi.

Yeni Transferler Avrupa'da

Galatasaray, UEFA listesine yeni eklenen Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta ile AZ Alkmaar maçında ilk Avrupa kupası tecrübelerini yaşadı.

Genç Yedek Kulübüsü

Takımın yedek kulübesi oldukça genç bir profile sahipti. Yaş ortalaması 21,2 olan yedek oyuncular arasında 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç; 18 yaşındaki Efe Akman; ve 16 yaşındaki Furkan Koçak gibi genç futbolcular yer aldı.

Altyapıdan 7 Futbolcu

Okan Buruk, kadrosunda yedi altyapı oyuncusu bulundurarak Altınordu'nun başarılarının meyvelerini aldı. Bu futbolcular arasında Jankat Yılmaz, Kadir Subaşı ve Berat Luş gibi isimler bulunuyor.

Montella Tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden izlemek üzere AFAS Stadı'nda yer aldı. Montella, Türk futbolcuların performansını yakından takip etti.

Türk Taraftarların Yoğunluğu

Mücadelede, yaklaşık 20 bin kişilik stadyumda çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk futbolseverler, kendilerine ayrılan bin kişilik kısmın dışında, ev sahibi takım taraftarları arasına karışarak maçı izleme fırsatı buldular.

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