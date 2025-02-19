Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Umutla Çıkıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile yapacağı maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, mücadele azimlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:03
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Umutla Çıkıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Umutla Çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında, ilk maçtaki 4-1'lik yenilgiyi geride bırakarak turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Buruk, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta gerçekleşecek maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Yarın sadece bir maça çıkmıyoruz. Aslında bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

Yoğun Fikstüre Dikkat Çekti

Galatasaray, son dönemde yoğun bir fikstürden geçiyor. Buruk, "Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu durumda fiziksel hazırlık yapma şansımız olmuyor. Uzun bir hazırlanma sürecimiz olmuyor. Burada mental hazırlık çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ilk yarılarda yaşanan fiziksel ve mental sorunların takımı olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Buruk, "Galatasaray kalitesindeki bir takımın bu kadar kolay top kayıpları yapması düşündürücü. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Kar Yağışı Endişesi

Buruk, hava tahminlerinde maç sırasında kar yağışı beklentisini hatırlatarak, "Galatasaray neye inanıyorsa, neyin peşindeyse, saha zemini veya atmosfer önemli değil. Yarın akşam kar yağmasın, ama hangi şartlarda olursa olsun bizim için fark etmiyor" dedi.

İlk Maçtaki Mağlubiyetin Etkisi

Buruk, ilk maçta yaşanan 4-1'lik yenilginin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Biz Galatasaray ve taraftarımızı mutlu etmek için yaşıyoruz. Bu tür sonuçlar taraftarımızı üzüyor. Ancak taraftarımız merak etmesin, onları yeniden çok fazla sevindireceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Maçını Düşünmüyor

Buruk, önümüzdeki süreçteki derbi maçı için düşüncelerini belirtirken, "Öncelik AZ Alkmaar. Bugün sadece bu maçı düşünüyoruz" diyerek odaklarının tamamen AZ Alkmaar mücadelesinde olduğunu ifade etti.

Günay: "Yüzde 1 Bile Olsa Umudun Peşinden Koşacağız"

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, düşük ihtimallere rağmen mücadele edeceklerini vurguladı. "Yüzde 1 bile olsa Galatasaray camiası o umudun peşinden koşar. Yarındaki mottomuz bu olacak. Sonuç ne olursa olsun her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Günay, takım performansı hakkında gelen eleştirileri de değerlendirerek, taraftarın beklentisinin yüksek olduğunu belirtti. "Başarılı olmak için ne gerekiyorsa oyuncu grubu olarak yapmaya hazırız" dedi.

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