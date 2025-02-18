Galatasaray-AZ Alkmaar Maçını Anthony Taylor Yönetecek

Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşacak; UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:55
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçını Anthony Taylor Yönetecek

Galatasaray ve AZ Alkmaar'ın Rövanş Maçı İddialı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Organizasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, maç RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak.

Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenirken, dördüncü hakem olarak Sam Barrott görev alacak. Ayrıca, Darren England VAR, Stuart Attwell ise AVAR olarak maçta yer alacak.

Hatırlatmak gerekirse, Galatasaray ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu. Bu rövanş maçında sarı-kırmızılı takımın galibiyete ihtiyacı var.

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