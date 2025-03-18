Galatasaray Basketbol Takımından Önemli Galibiyet: Rytas Vilnius'u 89-81 Yendi

Galatasaray, Rytas Vilnius'u 89-81 mağlup ederek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:06
Galatasaray Basketbol Takımından Önemli Galibiyet: Rytas Vilnius'u 89-81 Yendi

Galatasaray'dan Kritik Zafer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını 89-81'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılı ekip grupta üçüncü galibiyetini elde ederek ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray'ın bu performansı, takımın ilerleyen turlardaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Son Müsabaka Hazırlıkları

Galatasaray, gruptaki son müsabakasında Manisa Basket Divisiv takımını konuk edecek. Taraftarları ile bir araya gelecek olmaları, takımın motivasyonunu artırıyor.

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