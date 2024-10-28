Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide 1-0 Geçti

Galatasaray - Beşiktaş Derbisinde İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide, Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Heyecan Dolu Anlar