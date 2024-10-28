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Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı ilk yarıda 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:58
Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide 1-0 Geçti

Galatasaray - Beşiktaş Derbisinde İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide, Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Heyecan Dolu Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da pozisyon bulma çabasındaydı. 4. dakikada Joao Mario sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, Semih Kılıçsoy kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen, topu yan ağlara gönderdi.

6. dakikada, Sallai'nin sağ kanattan ortaladığı topa Yunus Akgün arka direkte vuruş yaptı; ancak kaleci Ersin Destanoğlu, topu son anda kornere çeldi.

Galatasaray’ın Golü

Maçtaki ilk gol, 13. dakikada geldi. Sara'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Davinson Sanchez altıpas üzerindeyken kafa vuruşunu yaparak, topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada, Kaan Ayhan tarafından sağdan yapılan ortada Osimhen penaltı noktasına yakın bir konumdan vuruşunu yaptı, ancak top yandan auta çıktı.

Derbinin son anlarında, 44. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva, vuruşunu gerçekleştirdi; ancak kaleci Muslera topu kurtardı.

45. dakikada, Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi'nin şutu, Emirhan Topçu'ya çarparak direğin dibinden kornere gitti. İlk yarı sonucunda Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü ile soyunma odasına gitti.

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