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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda BAXI Ferrol'u Yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda BAXI Ferrol'u 83-66 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:18
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda BAXI Ferrol'u Yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Heyecanı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda heyecan dolu bir ilk hafta maçı gerçekleşti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İspanyol ekibi BAXI Ferrol ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Maç sonucunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, BAXI Ferrol'u 83-66 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Galatasaray’ın Avrupa kupasındaki hedefleri açısından büyük bir destek sağladı.

Öne Çıkan Anlar

Maç boyunca Galatasaray'ın gösterdiği üstün performans, taraftarları ve takımın teknik ekibini sevindirdi. Bu oyunla birlikte ekip, gruptaki tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gelecek Maçlar

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilerleyen maçlarında da benzer bir başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki mücadeleleri devam ederken, takımın hedefleri arasında bu sezon finalde yer almak bulunuyor.

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