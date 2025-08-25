DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,13%
ALTIN
4.443,84 -0,28%
BITCOIN
4.612.974,02 0,11%

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 30 Ağustos'taki Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklara başladı; Barış Alper Yılmaz antrenmana döndü, takım Kemerburgaz'da çalıştı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:36
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 3. haftasında dün deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek '3'te 3' yapan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İdman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma dinamik ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas ve topa sahip olma uygulamalarıyla devam etti ve çift kale maçla tamamlandı.

Barış Alper Yılmaz takıma döndü

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan ve geçen hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmayan Barış Alper Yılmaz, bugünkü çalışmada yer aldı.

Galatasaray yarın izin yapacak ve hazırlıklara 27 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap A Kategorisi Samsun’da Sona Erdi
2
Karşıyaka, Mihail Naumoski'yi Kadrosuna Kattı
3
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
4
A Milli Takım Riga'da İlk Antrenmanını Yaptı | EuroBasket 2025
5
Edson Alvarez Fenerbahçe'de: 'Taraftarlar Beni Evimde Hissettirdi'
6
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: Türkiye Bulgaristan'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Yükseldi
7
ikas Eyüpspor 1-0 Corendon Alanyaspor | Trendyol Süper Lig 3. Hafta (İlk Yarı)

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan