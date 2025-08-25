Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 3. haftasında dün deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek '3'te 3' yapan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İdman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma dinamik ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas ve topa sahip olma uygulamalarıyla devam etti ve çift kale maçla tamamlandı.

Barış Alper Yılmaz takıma döndü

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan ve geçen hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmayan Barış Alper Yılmaz, bugünkü çalışmada yer aldı.

Galatasaray yarın izin yapacak ve hazırlıklara 27 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.