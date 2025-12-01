Galatasaray’da 3 değişiklik — Buruk, Osimhen'i 11'de başlattı

Galatasaray’da 3 değişiklik: Buruk, derbi 11'ini yeniledi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, son oynanan Union Saint-Gilloise maçının 11’ine göre derbide 3 değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikler

Buruk; Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi yerine sırasıyla Kazımcan Karataş, Mario Lemina ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Eksikler

Galatasaray, derbide birçok futbolcusundan yararlanamıyor. Roland Sallai kırmızı kart cezası nedeniyle, Wilfried Singo ile Ismail Jakobs sakatlıkları sebebiyle yok. Ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, bahis soruşturması gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası aldığı için kadroda yer almadı.

Osimhen 2 maç sonra 11'de

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Nijerya Milli Takımı’ndayken sakatlanan Osimhen, Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarında forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan Mario Lemina da derbiye 11’de başladı. Ayrıca sakatlıkları geçen Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu da 21 kişilik derbi kadrosuna dahil edildi.

Yunus Akgün yedeklerde

8 Kasım’da fıtık operasyonu geçiren Yunus Akgün, hafta içinde takımla çalışmalara başlamış ve 21 kişilik kadroya alındı. 25 yaşındaki oyuncu, tedavisi nedeniyle ligde Kocaelispor ile Gençlerbirliği, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Ajax ile Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyememişti.

Sanchez sağ bek, Lemina stoper

Buruk, savunmadaki eksiklikler nedeniyle mevkileri yeniden düzenledi. Sağ bekte Davinson Sanchez, stoperde ise Abdülkerim Bardakcı ile birlikte Mario Lemina görev aldı. Sol bekte Kazımcan Karataş ilk 11’de başladı.

Galatasaray’ın 11’i

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine; Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz ve Arda Ünyay bekliyor.

Taraftarlar deplasmanda takımı yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park’ta toplanan ve yaklaşık 30 otobüs ile stadyuma gelen sarı-kırmızılılar, maç öncesi tezahüratlarla takımı destekledi.

