Galatasaray'da Ismail Jakobs'un Sakatlığı: Detaylar Açıklandı

Ismail Jakobs'un Sakatlık Durumu Açıklandı

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un sağlık durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

MR Tetkikleri Sonrasında Rapor

Kulübün yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Samsunspor maçının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un, sponsor hastanesi Medicana'da gerçekleştirilen MR tetkiklerinde, British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre ise 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca, futbolcunun tedavisinin hemen başlandığı kaydedildi. Hayranları, Jakobs'un sağlığına kavuşması için sabırsızlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.