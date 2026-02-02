Okan Buruk: Icardi’nin Kalmasını İstiyorum | Galatasaray Transferleri

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, hem skor hem de oyun açısında memnuniyetini dile getirdi.

Maç ve genel değerlendirme

Buruk, 'Uzun zamandır oynadığımız en iyi oyunlardan biriydi' ifadelerini kullanarak maçta gollerin erken bulunduğunu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladıklarını söyledi. İkinci yarıda da oyunun sürdüğünü, çok sayıda pozisyona girdiklerini ve rakibe az fırsat verdiklerini belirtti. Kadroda eksikler olduğuna dikkat çeken Buruk, Ajax maçından sonra yaşanan sıkışıklığın ardından takımın iyi bir yola girdiğini vurguladı.

Buruk ayrıca, Avrupa ve ligde başarılı olmaya devam ettiklerini; Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını söyleyerek taraftarların desteğinin takımı olumlu etkilediğini ifade etti.

Transfer çalışmaları

Teknik direktör, transfer süreçlerinin yönetimle birlikte sürdüğünü belirtti ve Lang ile Asprilla için 'bedava almadık, para harcadık' dedi. İki oyuncunun performansından memnun olduğunu, sezon sonunda satın alma opsiyonlarının bulunduğunu aktardı.

Buruk, ara transfer döneminde elit genç oyuncuların ikna edilmesinin zor olduğunu, Premier Lig gibi alternatiflerin oyuncu tercihleri üzerinde etkili olduğunu söyledi. 'Her oyuncuyu almak kolay olmuyor' diyen Buruk, Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transfer gelişmelerini takip edeceklerini ve katkı sağlayacağından emin oldukları bir oyuncu olması halinde transfer yapacaklarını belirtti.

Mali boyut ve kadro genişliği

Buruk, yaz transfer döneminde harcanan meblağlara değinerek oyuncu fiyatlarının yükseldiğini ve bu durumun kadro genişliğini etkilediğini söyledi. 'İki iyi oyuncu aldık, inşallah bir oyuncu daha alıp transferi kapatırız' ifadelerini kullandı.

Icardi hakkında

Icardi'nin kalmasını, devam etmesini isteyen biriyim diyen Buruk, 52 yaşındaki teknik adam Icardi için şu değerlendirmeyi yaptı: Icardi takım için önemli ve değerli bir oyuncu, birçok maçta forma giydi ve önemli goller attı. Bazı sistemlerde Icardi'ye yeterince süre veremediği için üzüntü duyduğunu, ancak Galatasaray markasının her şeyin üstünde olduğunu vurguladı. Buruk, kulübe yapılan tekliflerle ilgili kendisine bilgi gelmediğini ve bu süreçte oyuncu vermeyi çok düşünmediklerini söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek olduğunu yineledi.

Savunma ve Singo değerlendirmesi

Savunmaya takviye ihtiyacıyla ilgili soruya Buruk, Avrupa listesinde 3 yabancı yazabileceklerini, genç kategori ve normal yabancı kontenjanlarına göre hamle yaptıklarını anlatarak cevap verdi. Singo hakkında 'Singo’yu sanki iki oyuncu kaybetmiş gibi düşünüyorum' diyerek iki aydır forma giyemeyen oyuncunun sahaya dönmesi halinde sağ bek ve stoperde avantaj sağlayacaklarını ifade etti.

Sane’nin durumu

Leroy Sane ile ilgili olarak Buruk, MR'dan çok klinik takip ve oyuncunun ağrı toleransının önemine işaret etti. Sane'nin kupa maçında yer almayacağını, hafta sonu oynayıp oynamayacağının takip edileceğini ve Juventus maçına kadar oynayabilecek durumda olacağını düşündüğünü söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'yle ilgili kendisine herhangi bir transfer bilgisi gelmediğini söyleyerek, "Icardi’nin kalmasını, devam etmesini isteyen biriyim. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de iyi oyunculara ihtiyacımız var" dedi.