Igor Cagalj: Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı

Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçı değerlendirerek rakibi tebrik etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:08
Trendyol Süper Lig 20. hafta — Galatasaray 4-0 Kayserispor

Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda oynadığı Galatasaray’a 4-0 yenildi.

Cagalj, "Galatasaray’ı tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Maça kötü başladık. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hata yaptık. Bunun neticesinde 2 basit gol yedik. Yediğimiz 2 golden sonra Galatasaray gibi bir takıma karşı geri dönmek zordu. Önümüze bakacağız. Galatasaray’ı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

