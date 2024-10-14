Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda AO Thiras ile Karşılaşıyor

Galatasaray Daikin Yunanistan'da Rövanş Mücadelesi Verecek

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nın 32'li final turundaki rövanş maçında AO Thiras ile karşı karşıya gelecek. Yarın, Yunanistan'ın Santorini Adası'nda bulunan Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

İlk Maçın Avantajıyla Sahada

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Rövanşta Yunan temsilcisinin 3-0 veya 3-1’lik bir galibiyet elde etmesi durumunda, tur atlayan takım altın setle belirlenecek.

Sonraki Adımda Almanya Temsilcisi Bekliyor

Bu turu geçen takım, 16'lı final turu'nda Almanya'nın Wiesbaden ekibi ile eşleşecek. Galatasaray Daikin’in hedefi, bu önemli maçı kazanarak bir üst tura yükselmek.