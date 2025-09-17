Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Önce Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı; Victor Osimhen idmana katılmadı, ekip bugün Almanya'ya gidecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:02
Antrenman ve Kafile Hareketi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Çalışma ısınma hareketleri ile başladı, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tamamladı.

