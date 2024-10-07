Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan Sakatlık Açıklaması

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan Önemli Açıklama

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosundaki bazı oyuncuların sağlık durumları hakkında güncel bilgiler paylaştı.

Can Korkmaz Ameliyat Olacak

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Can Korkmaz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Türk Telekom maçında sol ön diz çapraz bağlarının kopması sonucu ameliyat edilecek.

Diğer Oyuncuların Durumu

Aynı karşılaşmada sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen David Efianayi’nin 2-3 hafta içerisinde sahalara döneceği bildirildi.

Sol ayak bileğini burkarak sakatlanan Sadık Emir Kabaca da gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacak.

Sezon öncesi yapılan kamp sırasında sağ arka adalesinde yırtık yaşayan Buğrahan Tuncer ise önümüzdeki hafta takıma katılacağı belirtildi.

Galatasaray, sakatlıklarla mücadele eden oyuncularının en kısa sürede takıma dönüşünü umuyor.