Galatasaray, Fethiyespor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta Fethiyespor maçı öncesi Kemerburgaz'da yapılan antrenmanla hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:16
Antrenman detayları ve program

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fethiyespor maçı öncesi hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla açıldı. Çalışma, topa sahip olma ve pas organizasyonlarına yönelik uygulamalarla devam etti.

Antrenman, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacakları idmanla tamamlayacak.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları