Galatasaray, Fethiyespor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklara Başladı
Antrenman detayları ve program
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fethiyespor maçı öncesi hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla açıldı. Çalışma, topa sahip olma ve pas organizasyonlarına yönelik uygulamalarla devam etti.
Antrenman, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacakları idmanla tamamlayacak.
