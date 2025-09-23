Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Grup Aşaması İçin Sepsi-SIC'i Ağırlıyor

Galatasaray, FIBA Avrupa Ligi eleme rövanşında yarın ACS Sepsi-SIC'i konuk edecek; ilk maçı 81-48 kazanan sarı-kırmızılılar, turu geçerse grup aşamasına kalacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:43
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Grup Aşaması İçin Sepsi-SIC'i Ağırlıyor

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Grup Aşaması İçin Sepsi-SIC'i Ağırlıyor

Rövanş maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.

Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı ilk maçı 81-48 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak. Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
2
A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde: Rakip Polonya
3
Odunpazarı'nın Hedefi: Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde İlk Dört
4
Trabzonspor'da Zubkov'un Performans Düşüşü
5
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko — Beşiktaş GAİN
6
Sadettin Saran, Fenerbahçe'yi Dinamo Zagreb Maçı İçin Uğurlayacak

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek