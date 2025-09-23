Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Grup Aşaması İçin Sepsi-SIC'i Ağırlıyor
Rövanş maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.
Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı ilk maçı 81-48 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.
Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak. Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.