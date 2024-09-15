Galatasaray Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Gaziantep FK maçı için çalışmalarına başladı. Yeni transfer Roland Sallai da ilk idmanına katıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:54
Galatasaray Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. 17 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan 3. hafta erteleme mücadelesi için hazırlıklar sürüyor.

İlk İdmanını Gerçekleştirdi

Galatasaray, antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlatırken, idman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra, takımdaki oyuncular topa sahip olma çalışması yaparak antrenmanı sürdürdüler.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

İdman, çift kale maç ile sona erdi. Galatasaray, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak.

Roland Sallai Takımla İlk Antrenmanına Çıktı

Galatasaray'a yeni katılan Roland Sallai, Fransız ekibi Freiburg'dan transfer edilerek takıma katılan Macar futbolcu, Florya'daki ilk antrenmanında takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı.

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